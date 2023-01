Australian Open | Alcaraz si complimenta con Djokovic | “Meritatissimo | spero di vederti presto in campo”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Carlossicon Novak, per la vittoria del serbo agli2023. Queste le sue parole scritte in un tweet: “Congratulazioni Noleper glie per il numero 1 al mondo! Molto meritato!diin!”. SportFace.

A quella fortunata cavalcata è seguita, invece, il percorso molto breve agli: out al primo turno contro Andy Murray, in una maratona che ha consacrato il tennista britannico in questa ...Stefano Olivari 18 minuti fa Link copiato L'2023 vinto da Novak Djokovic è stata l'impresa più grande nella carriera del serbo, come ha detto lui stesso a caldo. Non perché fosse il ...

Djokovic, missione compiuta: strapazza Tsitsipas e vince il suo 10° Australian Open La Gazzetta dello Sport

Australian Open LIVE, finale maschile: Djokovic vince in 3 set, 22° titolo dello Slam, decimo a Melbourne [VIDEO] Ubitennis

Boris Becker: "Il momento più bello Novak Djokovic emozionato per la vittoria" Eurosport IT

Chi è Aryna Sabalenka, vincitrice Australian Open senza bandiera: il papà morto giovane, la tigre sul braccio Corriere della Sera

Australian Open: Sabalenka sugli scudi. Ha vinto il miglior servizio o il miglior dritto E l’assenza di inno e bandiere bielorusse ha senso Ubitennis

I Red Devils hanno acquistato diversi top player negli ultimi anni. Jannik Sinner è reduce dalla delusione Australian Open, dove è stato eliminato da Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale. Un perio ...Sono ore di festeggiamenti per Novak Djokovic e il suo staff tecnico. Il serbo è sempre più nella storia del tennis, avendo vinto per la decima volta in carriera gli Australian Open e portato a 22 gli ...