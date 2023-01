Australian Open 2023 | Tsitsipas elogia Djokovic | “Sei il più grande di sempre | hai portato il tennis ad un altro livello”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Novakè leggenda! Il serbo, a un anno esatto da quella deportazione che per molti voleva dire fine del suo successo, batte Stefanoscon il punteggio di 6-3 7-6 7-6 e conquista il titolo degliper la decima volta in carriera, trofeo fatto suo in tutte le ultime 4 edizioni a cui ha preso parte. Nel 2019 Nadal, poi Thiem, Medvedev e ora: ci hanno provato tutti a togliergli la corona dalla testa, non ci è riuscito nessuno. Per lui, si tratta del titolo Slam numero 22, il che gli permette di raggiungere Rafael Nadal come primatista assoluto di questa classifica. E non è tutto:tornerà numero 1 del mondo ed è già certo di rimanerci almeno fino alle settimana numero 378, quando supererà Steffi Graf e diventerà ilta ...

