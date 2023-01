Australian Open 2023 | Novak Djokovic contro Stefanos Tsitsipas | una finale per il numero 1 e non solo

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Potrebbe essere il giorno del ritorno. O quello della prima volta, dipende dai punti di vista. Uno è quello di, l’altro è di. Il serbo vuole per la decima volta Melbourne, il greco un traguardo mai raggiunto da un tennista del suo Paese. La Rod Laver Arena, in aggiunta, è pronta a designare il nuovo1 del mondo. Siamo già al secondo Slam consecutivo in cui è la posizione di testa l’ulteriore premio rispetto al trofeo. Carlos Alcaraz, da assente, non può far altro che assistere alla fine delle sue 20 settimane di primato. Potrebbe ricominciare la sequenza di, che attualmente conta 373 settimane in vetta al ranking, oppure potrebbe iniziare quella di, mai giunto a guardare tutti dall’alto in basso. Diventerebbe ...