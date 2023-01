Australian Open 2023 | Goran Ivanisevic | “Il 97% dei giocatori si sarebbe ritirato con il problema fisico di Djokovic”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sono ore di festeggiamenti per Novake il suo staff tecnico. Il serbo è sempre più nella storia del tennis, avendo vinto per la decima volta in carriera glie portato a 22 gli Slam nel proprio percorso agonistico, agganciando in vetta a questa particolare graduatoria a livello maschile Rafael Nadal. Un riscontro chiaro e netto quello della Finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto per 6-3 7-6 (4) 7-6 (5). Una partita che Nole è stato in grado di gestire con grande autorevolezza, pur non incantando dal punto di vista del gioco, ma essendo molto concreto nei punti importanti. La vittoria odierna è valsa anche al campione nativo di Belgrado il ritorno in vetta alla classifica mondiale, scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ad analizzare il tutto, in conferenza stampa, è stato il suo tecnico, ...

...00 Eagles Cividale - Baltur Cento 60 - 78 20:30 Urania - Fortitudo Agrigento 126 - 121 VOLLEY - SUPERLEGA 16:00 Milano - Perugia 0 - 3 TENNIS -09:45 Elena Rybakina - Aryna Sabalenka ...Novak Djokovic Alla fine è Novak Djokovic a trionfare agli, per la decima volta a Melbourne e per la 22esiam volta in un torneo dello Slam. Un torneo che non è stato semplice per il serbo, per diversi fattori: il ritorno in un Paese che ...

Djokovic, missione compiuta: strapazza Tsitsipas e vince il suo 10° Australian Open La Gazzetta dello Sport

Australian Open LIVE, finale maschile: Djokovic vince in 3 set, 22° titolo dello Slam, decimo a Melbourne [VIDEO] Ubitennis

Australian Open: I risultati con il dettaglio dell'ultima giornata. Nel doppio femminile successo di Krejcikova-Siniakova LiveTennis.it

Chi è Aryna Sabalenka, vincitrice Australian Open senza bandiera: il papà morto giovane, la tigre sul braccio Corriere della Sera

Australian Open: Sabalenka sugli scudi. Ha vinto il miglior servizio o il miglior dritto E l’assenza di inno e bandiere bielorusse ha senso Ubitennis

Missione fallita. C’erano attese quest’oggi a Melbourne, in Australia, sulla Finale del singolare maschile degli Australian Open, primo Slam del 2023. Un scontro generazionale: da un lato il nove volt ...Tennis - Australian Open, Flash, Focus, Interviste | "In campo può dirmi quello che vuole. L'importante è che vinca" così il coach di Djokovic, Goran Ivanisevic. Il 22-22 con Rafa "Come un match di p ...