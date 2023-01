Australian Open 2023 | Djokovic è leggenda! È lui il re di Melbourne per la decima volta

(Di domenica 29 gennaio 2023) NovakIl serbo, a un anno esatto da quella deportazione che per molti voleva dire fine del suo successo, batte Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 7-6 7-6 e conquista il titolo degliper lain carriera, trofeo fatto suo in tutte le ultime 4 edizioni a cui ha preso parte. Nel 2019 Nadal, poi Thiem, Medvedev e ora Tsitsipas: ci hanno provato tutti a togliergli la corona dalla testa, non ci è riuscito nessuno. Per lui, si tratta del titolo Slam numero 22, il che gli permette di raggiungere Rafael Nadal come primatista assoluto di questa classifica. E non è tutto:tornerà numero 1 del mondo ed è già certo di rimanerci almeno fino alle settimana numero 378, quando supererà Steffi Graf e diventerà il tennista ...

Novak Djokovic è a un passo dal trionfo. Sportivo e personale. Il tennista serbo conduce due set a Melbourne, nella finale deglicontro Stefanos Tsitsipas . Dopo aver ottenuto il primo set in poco più di mezz'ora (break decisivo al quarto gioco), Nole ha bissato dopo altri 70 minuti il secondo al tie - break. Se ...... 4 - 1* per lui 9:45 - Con qualche minuto di ritardo sono in campo i due finalisti per la finale maschile: comincia Djokovic al servizio 9:20 - L'attesissima finale maschile dell'2023 ...

Australian Open 2023, Novak Djokovic passa il turno nonostante la gamba dolorante 19 Gen Australian Open 2023, Djokovic vola in semifinale. Incontrerà Paul: "Novak È fantastico" 25 Gen•12:47