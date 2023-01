Attenzione alla fake news di Marco Mengoni con Mahmood a Sanremo 2023 per il duetto

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sono necessari alcuni chiarimenti in meritoche vedrebbeconper ilnella serata delle cover. La notizia è trapelata oggi in rete, domenica 29 gennaio, dal Quotidiano Nazionale, ed è immediatamente rimbalzata ovunque. Ne parlano tutti, sui social e non solo. Ma: non è vera. Qualche ora dopo, infatti, lo stesso Quotidiano Nazionale ha corretto quanto inizialmente inserito nella lista delle cover e dei duetti della serata di venerdì 10 febbraioadesso appare nella lista senzae con un coro gospel. Da smentire, dunque, la notizia del ...

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Monza. Tuttojuve.com ha seguito l'evento in diretta: È il momento più ...