(Di domenica 29 gennaio 2023)stagionale per Filippo, oro olimpico della staffetta 4x100, con un quinto posto anel giorno del ritorno ai 60 indoor, una distanza che l'azzurro non correva da tre anni. Dopo ...

Dopo il 6''81 in batteria,ha chiuso la finale con 6''75, al di sopra del suo personale di 6''58. A vincere la gara, con un tempo da tenere in considerazione in vista degli Europei indoor di ...Il campione olimpico della staffetta 4 100 Filippo(Fiamme Gialle) riparte dal quinto posto di Stoccolma con il tempo di 6.75 nei 60 metri, dopo la batteria da 6.81. A vincere la gara è stato ...

Filippo Tortu, batteria molto lenta... In attesa della finale Queen Atletica

Atletica: Tortu esordio a Stoccolma, torna ai 60 ed è 5/o Agenzia ANSA

Atletica: Tortu esordio a Stoccolma, torna ai 60 ed è 5/o La Sicilia

Atletica, Filippo Tortu torna in gara senza illuminare: tempo alto e quinto posto a Stoccolma OA Sport

Intervista a Tortu: "A Parigi sarò al top. Nel 2023 voglio scendere sotto i 20'' nei 200" Tuttosport

Filippo Tortu non ha incantato al suo ritorno in gara. Il Campione Olimpico della 4×100 ha fatto il proprio debutto stagionale al Folksam GP di Stoccolma, correndo i 60 metri indoor nella capitale sve ...Esordio stagionale per Filippo Tortu, oro olimpico della staffetta 4x100, con un quinto posto a Stoccolma nel giorno del ritorno ai 60 indoor, una distanza che l'azzurro non correva da tre anni. (ANSA ...