Atletica | Pietro Arese | “È andata meglio di quanto mi aspettassi | quest’anno punto in alto”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Grandissima impresa di. Al PalaIndoor di Padova l’italiano ha percorso un miglio (l’equivalente di 1.609,34 metri) in 3:55.7 ed è così diventato, a 23 anni, il primo azzurro di sempre a scendere sotto i quattro minuti indoor. Battuto dunque nettamente il precedente record di Gianni del Buono (4:00.0), che resisteva da addirittura 50 anni. “Èdimi, credevo di valere intorno a 3:56-3:57 – ha affermatosubito dopo la gara (fonte: FIDAL) – Gli ultimi quattrocento metri non finivano più, ma credo sia normale che a gennaio mi manchi ancora quella velocità nel finale: per come mi alleno io, sono più affine a un atleta da 1500-5000 che a uno da 800-1500 quale sono. È bellissimo essere il primo italiano sotto i 4 minuti indoor ...