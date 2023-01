Atletica | meeting Stoccolma | record italiano Under 20 per Furlani nel lungo indoor con 7 | 99

(Di domenica 29 gennaio 2023), 29 gen. -(Adnkronos) - Il giovane talento azzurro Mattia, che il 7 febbraio compirà diciott'anni, plana sul20 delcon 7,99 all'ultimo salto del Folksam GP di, in Svezia, dopo essersi già appropriato del limite nazionale al primo turno con 7,84. Il reatino delle Fiamme Oro migliora dopo sette anni il 7,78 di Gabriele Chilà del 2016 e supera anche il 7,75 saltato da Marcell Jacobs nella categoria juniores nel 2013.torna subito a sfiorare gli otto metri dopo averli ottenuti nella scorsa stagione all'aperto, quando ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei U18 di Gerusalemme con 8,04, abbinata al titolo continentale del salto in alto. In Svezia, dopo il debutto ...

Larissa Iapichino torna alla vittoria, conquistando il successo nella prova di salto in lungo aldi Sabadell, in Spagna. Nella seconda uscita stagionale, dopo il debutto di domenica scorsa a Valencia con 6,45, la saltatrice fiorentina arriva a 6,72, misura che le mancava dal giorno del ...

La saltatrice vince il meeting di Sabadell, con la terza misura europea stagionale. Il marciatore fiorentino si migliora di 20 secondi sui 20 chilometri ...Grandissima impresa di Pietro Arese. Al PalaIndoor di Padova l’italiano ha percorso un miglio (l’equivalente di 1.609,34 metri) in 3:55.7 ed è così diventato, a 23 anni, il primo azzurro di sempre a s ...