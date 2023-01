Atletica | meeting Ancona | 7 18 di Dosso nei 60 metri

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Zaynabfa segnare il crono di 7.18 nella prima uscita stagionale nei 60aldi, a soli quattro centesimi dal record realizzato nella scorsa stagione. “Con il periodo al caldo mi sento bene – ha detto l’azzurra facendo riferimento al raduno di gennaio a Tenerife con le altre velociste azzurre – Oggi sono felice delle buone sensazioni avute e ora penso ai prossimi due appuntamenti all’estero, sabato 4 febbraio a Lodz e poi sabato 11 a Parigi”. La sprinter delle Fiamme Azzurre conferma così lo standard d’iscrizione per gli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo). Al maschile Roberto Rigali firma il primato personale chiudendo la finale in 6.62 , migliorandolo di sette centesimi con un tempo inferiore allo standard d’iscrizione per gli Euroindoor in Turchia. Nicholas Artuso, invece, che ritrova un ...