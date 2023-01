Atletica | Mattia Furlani | “Chiuso male il 7 99 | c’è margine | non muoio al primo salto Voglio il minimo per gli Europei”

(Di domenica 29 gennaio 2023)ha accarezzato gli otto metri al Folksam GP di Stoccolma. Il giovane fuoriclasse laziale è planato a 7.99 metri e ha migliorato il record italiano under 20, sbriciolando il 7.78 siglato da Gabriele Chilà nel 2016 e superando il 7.75 che Marcell Jacobs timbrò da juniores. Il quasi maggiorenne ha conquistato il secondo posto nella capitale svedese alle spalle del padrone di casa Thobias Montler (8.19).ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Ottima pedana, ottima giornata, contentissimo per aver sfiorato gli otto metri, era il risultato che stavo cercando e che sapevo di valere. Sono fiducioso perché nel 7,99 hoveramente, quindi c’è ancora. A differenza dell’anno scorso, quando spesso ‘morivo’ ...

