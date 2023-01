Atletica | Filippo Tortu torna in gara senza illuminare | tempo alto e quinto posto a Stoccolma

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023)non ha incantato al suo ritorno in. Il Campione Olimpico della 4×100 ha fatto il proprio debutto stagionale al Folksam GP di, correndo i 60 metri indoor nella capitale svedese. Il brianzolo, che non si cimentava in questa specialità da tre anni (nel 2020 conquistò il titolo italiano in 6.60 ad Ancona, il suo primato personale è di 6.58), non è andato oltre ilcon un6.75. Ilnon può soddisfare il 24enne, che ha deciso di cimentarsi in questo appuntamento per spezzare gli allenamenti invernali e per fare un punto della situazione sulla propria condizione fisica.aveva aperto con un 6.81 in batteria (secondoalle spalle del ...