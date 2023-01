(Di domenica 29 gennaio 2023)hato lanel salto triplo. L’azzurro hato i diciassettein occasione del suo esordioa Fayetteville (Arkansas, USA), dove si è reso protagonista di un bel balzo da 16.99. Il nostro portacolori, quinto agli ultimi Mondiali all’aperto, si è espresso in maniera solida al Razorback Invitational ed è riuscito a vincere il meeting. L’aviere ha aperto la gara con un 16.73, poi è passato a 16.45 e a seguire ha trovato il picco che gli è valso il successo. Successivamente ha trovato un 16.63 e un 16.45, rinunciando al salto finale. Ampiamente alle sue spalle si sono piazzati James Carter (16.14) e Sean Dixon-Bodie ...

Ihemeje debutta con 16,99 a Fayetteville, in Arkansas, nella serata italiana di sabato: al momento è la migliore prestazione al mondo dell'anno. Al Razorback Invitational, dopo un 16,73 e un ...... negli Stati Uniti , partirà la stagione indoor del triplistaIhemeje , quinto ... Miglio anche per Laura Pellicoro (Bracco) all'University of Washington Invitational di Seattle. Negli ...

Atletica, Emmanuel Ihemeje sfiora i 17 metri e firma la miglior prestazione mondiale stagionale OA Sport

Parigi 2024, ecco perché ci saranno gli atleti russi la Repubblica

Olimpiadi 2024, la scelta della Francia sugli atleti russi e bielorussi Corriere dello Sport

Kiev minaccia il boicottaggio e vuole la Russia fuori dai Giochi Il Manifesto

Lanci d'Inverno: 1° Round Regionale a Mariano Fidal Lombardia

Emmanuel Ihemeje ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto triplo. L’azzurro ha sfiorato i diciassette metri in occasione del suo esordio stagionale a Fayetteville (Arkansas, USA ...Emmanuel Ihemeje debutta con 16,99 a Fayetteville, in Arkansas, nella serata italiana di sabato: al momento è la migliore prestazione al mondo dell'anno.