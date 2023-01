Atalanta-Sampdoria | Lookman | “Felice per i tifosi | sono maturato e spero di continuare così”

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’attaccante dell’, Ademola, ha commentato il gol segnato e la vittoria ottenuta questa sera in campionato contro la. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Contentissimo peri nostri, il mio gol è servito per i tre punti questo è l’importante.venuto qui per essere protagonista, io ci ho creduto fin dall’inizio in questo. Orapiù maturo e voglio andare avanti. Pensiamo passo dopo passo, senza fare troppi calcoli. Prima la Coppa Italia e poi penseremo ad altro”. SportFace.

