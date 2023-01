Atalanta-Sampdoria 2-0 | Stankovic | “Abbiamo dato tutto | non è bastato Salvezza? Facile mollare”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Siamo venuti organizzati, contro una squadra molto preparata e forte increato qualcosa, con due o tre palle gol nel primo tempo e poi è arrivato il loro gol su una situazione che non mi aspettavo”. Lo ha detto l’allenatore della, Dejan, dopo l’ennesima sconfitta dei blucerchiati, stavolta sul campo dell’: “accettato il rischio del contropiede, contro un attacco velocissimo, ma ciprovato. I ragazzi hanno, in questo momento però non basta. Archiviamo questa partita e andiamo ad affrontare la prossima.fatto una prova dignitosa, sono contento anche dei ragazzi giovani che sono entrati e non posso immaginare la loro gioia nell’assaggiare la ...