Atalanta-Sampdoria 2-0 | Serie A | Maehle e Lookman lanciano la Dea | aggancio provvisorio al Milan

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’ha sconfitto laper 2-0 nell’anticipo della 20ma giornata dellaA. La Dea è tornata al successo dopo il paraggio dello scorso weekend contro la Juventus e ha portato a casa tre punti fondamentali per la classifica: i nerazzurri hanno provvisoriamente agganciato ilal terzo posto in classifica, mentre i blucerchiati restano in penultima piazza a -8 dalla zona salvezza. A decidere l’incontro sono state le reti dial 42? su assist di Hateboer e dial 57? su invito di Toloi. Prova di rilievo per i ragazzi di coach Gasperini, che sono pienamente in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League quando è appena iniziato il girone di ritorno del campionato. Foto: Lapresse