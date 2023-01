Atalanta | Lookman è da record | meglio di Haaland e Osimhen

(Di domenica 29 gennaio 2023) Per Ademolaè un 2023 fenomenale. Nei cinque migliori campionati europei, nessuno è come lui: per l'attaccante della...

Arbitro : Doveri di Roma Reti : nel pt 42' Maehle; nel st 12'. Angoli : 7 - 4 per l'. Recupero : 1' e 5'. Ammoniti : Malagrida e Leris per gioco falloso. Spettatori : 19.095 per un ...- Sampadoria 2 - 0 Marcatori : 42'pt Maehle; 12'st(3 - 4 - 3) : Musso 6.5; Toloi 6.5, Djimsiti 6, Scalvini 6.5 (42'st Demiral sv); Hateboer 6.5, De Roon 6, Koopmeiners 6, ...

Maehle e il solito Lookman: l'Atalanta stende la Samp ed è terza col Milan La Gazzetta dello Sport

Che giocata di Lookman, l'Atalanta raddoppia: 2-0 alla Sampdoria TUTTO mercato WEB

Maehle e Lookman, l'Atalanta batte la Samp 2-0 - Diretta L'Eco di Bergamo

Serie A, l’Atalanta batte 2-0 la Sampdoria: segna ancora Lookman Fiorentina.it

Maehle e il solito, sontuoso Lookman: l'Atalanta archivia la pratica Samp ed è terza | Primapagina Calciomercato.com

Condividi questo articolo:Bergamo, 28 gen. – (Adnkronos) – Quinto risultato utile per l’Atalanta, imbattuta nel 2023, che supera 2-0 la Sampdoria tra le mura amiche del Gewiss Stadium di Bergamo e agg ...BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta non vuole fermarsi più. I nerazzurri vincono 2-0 contro la Sampdoria grazie alle reti di Maehle e Lookman, una per tempo: tre punti che permettono alla squadra di Gasp ...