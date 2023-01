Assisi | Davide Piampiano morto durante una battuta di caccia | arrestato l’amico

Leggi su tpi

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un ragazzo di soli 25 anni ha perso la vitaunadi, colpito al petto con un colpo di fucile, nei pressi del monte Subasio, in provincia di Perugia. Il triste episodio è avvenuto lo scorso 11 gennaio nelle campagne di, mentre andava adi cinghiale. Ora c’è una svolta: i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Perugia nei confronti di un uomo, residente ad, individuato quale presunto autore dell’omicidio. Il Giudice delle indagini preliminari ha infatti ritenuto “sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale”. Si tratta di Piero F, 57 anni, che avrebbe sparato pensando ...