Nove, 'Cash or TrashOffre di Più': 194.000 spettatori (1.2%). Carlo Conti, conduttore di '...tv, come funziona l'Auditel. Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie ...Forse è una conseguenza:ha vissuto una bella vita da frequentatore di ristoranti di tendenza, ... quando ha bisogno di un posto tranquillo, di un amico (spesso il ristoratore) che lo. La ...

Ascolti tv: chi ha vinto tra "C'è Posta per Te" e "Tali e Quali" Today.it

Ascolti tv: chi ha vinto la serata tra "Binario 21" e "Fosca Innocenti" Today.it

Ascolti tv, sabato 28 gennaio 2023: Tali e Quali (20.5%), C’è posta per te (29.8%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv di mercoledì 25 gennaio 2023: Zack cane eroe (15.7%), L’ora legale (13.2%), Chi l’ha visto (12.1%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv, chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti e Odio l'estate Today.it

C'è posta per te vince ancora ma Maria non supera il muro dei 5 milioni di spettatori. Su Rai 1 Tali e quali stabile ma sempre 10 punti sotto Canale 5 ...Ascolti tv 28 gennaio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...