Arriva Brekalo alla Fiorentina | Ufficiale il Ritorno in Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) Laha vinto la lunga battaglia per Josip, che è tornato in ??A dopo una breve esperienza in prestito al Torino. Il croato è giunto a Firenze nel tardo pomeriggio di venerdì, felice di aver ricevuto l’offerta dei viola, che non era l’unica ma quella che più gli piaceva. Il Wolfsburg, che deteneva il diritto del giocatore fino al 2023, ha liberatoa titolo gratuito, ma otterrà una percentuale sulla futura rivendita (10%).ha accettato la proposta di contratto fino al 2026, con un ingaggio, stimato dai media italiani, di circa due milioni di euro a stagione. Dopo aver superato le visite mediche, sarà immediatamente a disposizione di Italiano, che spera che il suo acquisto possa permetteredi risalire la china in ...