Arianna Mihajlovic si sfoga su Instagram | “Esigo rispetto”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 29 gennaio 2023), moglie di Sinisa, scomparso il 16 dicembre 2022 a causa della leucemia, usa spesso il suo profilo social per esprimere le sue sensazioni, oltre che per sottolineare quanto siano importanti i suoi affetti, che la stanno aiutando a superare il dolore per l’assenza dell’ex allenatore. Questa volta, però, la donna ha pubblicato sul suo profilouno sfogo da cui lascia intendere di essere stata ferita da qualcuno, forse per commenti non così piacevoli, che sarebbero arrivati nel periodo peggiore della sua vita. Almeno per ora, però, lei ha preferito non entrare nel dettaglio: “Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia. Parlano, rilasciano dichiarazioni, interviste, senza sapere come sono andate esattamente le cose!silenzio e. Grazie” – ha ...