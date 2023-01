Arianna Mihajlovic | il drammatico sfogo sui social spezza il cuore | cos’è successo

(Di domenica 29 gennaio 2023). . Sinisaè stato un calciatore e allenatore di calcio serbo con cittadinanza italiana, di ruolo centrocampista o difensore. Lo sportivo è venuto a mancare dopo una lunga malattia il 16 Dicembre 2022. Ha lasciato sua mogliee i suoi sei figli (Virginia, Viktorija, Marco, Miroslav, Dusan e Nicholas). In questi giorni, durante i quali la famiglia sta ancora elaborando il lutto, sua moglie si è lasciata andare ad un lungosui. Vediamo nel dettaglioLeggi anche –>, il messaggio per l’amato maritoilDurodisu Instagram. La moglie ...

Duro sfogo social per, moglie del compianto Sinisa. La donna ha pubblicato un duro messaggio.Rapaccioni , moglie del compianto Sinisa, si è sfogata via social con un duro messaggio ...Ariana Rapaccioni, vita e carriera Non molti sanno cheRapaccioni, da giovanissima, sognava una carriera nel mondo dello spettacolo . Negli anni '90 è entrata a far parte del programma 'Luna ...

Lo sfogo di Arianna Mihajlovic a poche settimane dalla morte di ... Fanpage.it

Arianna Mihajlovic, le parole per Sinisa a un mese dalla morte: "È la notte che ti frega" Today.it

"È la notte che ti frega". Lo straziante messaggio di Arianna Mihajlovic ilGiornale.it

Arianna Mihajlovic: «Sinisa mi ha lasciato il suo coraggio, non mollo mai» Corriere della Sera

Arianna Mihajlovic ringrazia sui social la Lazio per il ricordo del marito RaiNews

Duro sfogo di Arianna Mihajlovic. La moglie dell'ex calciatore morto poche settimane fa dopo una lunga malattia, ha pubblicato sui social un messaggio evidentemente scaturito da alcuni commenti sulla ...Arianna Mihajlovic questa volta si è lasciata andare ad un durissimo sfogo, ecco le parole della figlia del famosissimo calciatore ...