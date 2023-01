Annie Wersching è morta | la Renee Walker di 24 si è spenta a soli 45 anni

(Di domenica 29 gennaio 2023), l’attrice meglio conosciuta per i suoi ruoli in serie tv come 24, Bosch e Timeless, si è45per via del cancro, secondo quanto ha confermato il suo addetto stampa proprio in queste ore. L’attrice è un volto noto delle serie tv e non solo visto che la sua carriera è iniziata poco più di ventifa, nel 2002, in serie televisive come Streghe e Cold Case – Delitti irrisolti. Proprio in quel periodo prese parte a Star Trek: Enterprise interpretando il personaggio di Liana e, in seguito, quello di Regina Borg nella seconda stagione della serie televisiva Star Trek: Picard. Il successo arrivò qualche anno dopo quando venne scelta per il ruolo dell’agente speciale dell’FBI...

E anche molto diversa dall'attrice che le ha dato il volto, ovvero, che invece ha un'età molto più vicina a quella che dovrebbe avere il personaggio di Tess. Come potete vedere da ...si è unita al cast alla seconda stagione nei panni della Regina Borg , un ruolo precedentemente interpretato da Alice Krige in Star Trek: First Contact . La terza e ultima stagione di ...

Annie Wersching è morta - solo 45 anni - Gamereactor Italia

The Last Of Us, Recensione 1x02 - Il mondo è degli infetti Hynerd.it

Star Trek: Picard, Annie Wersching si unisce al cast della stagione 2 BadTaste.it TV

The Last of Us Part I, Tess vi farà cambiare idea sul lavoro di ... Spaziogames.it

Star Trek: Picard, nella terza stagione non tornerà un personaggio ... Fantascienza.com

Ha interpretato il noto personaggio di The Last of Us, ma non solo. Annie Wersching, l'attrice di 24, Bosch e Timeless che ha interpretato Tess nel videogioco di The Last of Us, è morta all'età di 45 ...