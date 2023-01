Angelus 29 gennaio | Papa Francesco e l’appello per la Terra Santa

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nel corso della riflessione che precede l’del 29sottolinea l’importanza del “non sprecare“. E al termine della benedizione, oltre alla supplica per la pace in, l’invito è ad accompagnare con il pensiero e la preghiera il suo viaggio imminente nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan. In questa ultima domenica di2023,si sofferma sull’importanza di apprezzare ogni dono della vita e ogni persona che ci circonda. L’invito è a “non sprecare“, così come insegnano i poveri di spirito. Coloro che, come spiega Gesù anche nel Vangelo odierno, riconoscono il bene che hanno ricevuto e ne fanno tesoro. Apprezzare il valore di noi stessi e delle cose. Nella ...

'Con grande dolore', ha detto papa Francesco al termine della recita dell', 'apprendo le notizie che giungono dalle Terra santa, in particolare della morte di 10 ...nella liturgia del 29...... ha detto Francesco dopo l'. 'La spirale di morte che aumenta di giorno in giorno non fa ... Il 26nove palestinesi sono stati uccisi nel corso di un'operazione dell'esercito israeliano ...

All'Angelus in piazza San Pietro Francesco ribadisce il suo no alla «cultura dello scarto»: «Tutti valiamo a prescindere dai nostri talenti e da quello che possiamo dare» ...Il mese di Gennaio di ogni anno inizia con la Giornata Mondiale della Pace e per l’intero mese sono tante le iniziative che vengono promosse sia alla vigilia del primo giorno dell’anno – con la Marcia ...