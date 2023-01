Andrea Arioli | da Branzi al match per il titolo di campione italiano di kickboxing

(Di domenica 29 gennaio 2023). Un bergamasco alla caccia deldinazionale di. Sabato 11 febbraio, 22 anni, originario di, sfiderà Daniele Iodice alla Palestra Comunale di San Pellegrino per provare ad aggiudicarsi il suo primo grandedella propria carriera nella specialità di combattimento in cui è ai massimi livelli italiani. Classe 2000, originario della Val Brembana,ha le arti marziali nel sangue: “Mio papà è un maestro di difesa personale e allena tutt’ora. Anche mia mamma è cintura nera di karate. Sono stati loro la mia ispirazione, ma non mi hanno mai dato troppe indicazioni: mi hanno fatto fare ciò che volevo. Sono stato io a fare questo salto, a sentirmelo”. Quando è entrato nel mondo del ...

Il titolo italiano sarà in palio l'11 febbraio prossimo, nella palestra di San Pellegrino in via Belotti: lì si sfideranno, in un incontro di kickboxing molto atteso, il bergamasco, 22enne di Branzi, e Daniele Iodice , 25enne napoletano, per il titolo nazionale Wako Pro K - 1, legato alla nota società di arti marziali giapponese. La K - 1, infatti, organizza ...

