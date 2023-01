Anarchici scatenati nella notte | due molotov contro un commissariato

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ancora episodi di violenza Roma. Dueartigianali sono state lanciate dagli- a margine della manifestazione di ieri andata in scena a Piazza Trilussa a Trastevere - nel parcheggio delPrenestino. Un poliziotto che era di guardia si è accorto delle bombe artigianali e, dopo essersi avvicinato alla vettura di un collega, è riuscito a intervenire senza farle esplodere. Gli, scesi in piazza per manifestare a favore di Alfredo Cospito, sono poi fuggiti via. Le dueerano costituite con stracci imbevuti di liquido infiammabile all'interno di bottiglia chiusa con uno stoppino. Sono già in corso le indagini del Distretto Prenestino per identificare i responsabili. Gli, che hanno ferito alla testa un poliziotto negli scontri di ieri, ...