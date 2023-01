(Di domenica 29 gennaio 2023) Manifestazioni non autorizzate che terminano con tafferugli con la polizia, blitz davanti al Senato, con la facciata di Palazzo Madama vandalizzata da secchiate di vernice. Poi una, presumibilmente con la stessa matrice, quella degliche si battono per la liberazione di Alfredo, che da 102 giorni protesta contro il carcere duro facendo lo sciopero della fame.è rinchiuso nel rinchiuso in carcere di massima sicurezza di Sassari con il regime del 41 bis. Una pena che i suoi compagni reputano troppo severa e che chiedono venga revocata.redazione de Il Tirreno E adesso l’ultimo messaggio, recapitato alla redazione de Il Tirreno, quotidiano toscano cona Livorno. All’interno della busta, di colore giallo, un ...

Serve il 'Qui e ora'! Qui e ora si deve aprire un nuovo capitolo della storia degliin ... con veri e propri attentati contro target associati alle campagne di, in questo caso per la ...Serve il 'Qui e ora'! Qui e ora si deve aprire un nuovo capitolo della storia degliin ... con veri e propri attentati contro target associati alle campagne di, in questo caso per la ...

Chi è Alfredo Cospito: il leader anarchico al 41 bis e l’internazionale in lotta per lui Corriere della Sera

Allarme attentati in Italia: chi sono gli anarchici e cosa vogliono Money.it

Alfredo Cospito, Piantedosi: "Lo Stato non si lascia intimidire dagli anarchici" Sky Tg24

Anarchici in lotta per Cospito: prima la molotov al Commissariato, poi un proiettile nella sede del giornale Il Corriere della Città

Alfredo Cospito non mangia da cento giorni: uno Stato che si ... Fanpage.it

Una bomba molotov contro il commissariato di polizia. La bottiglia incendiaria è stata lanciata stanotte contro le mura del V distretto Prenestino, in via Le Petit a Tor Tre Teste. Un attentato ...Paradossalmente, se Cospito dovesse portarsi a morire avrebbe vinto la sua lotta. Ma solo la sua, non quella per la riforma del 41 bis, il nome in codice per ...