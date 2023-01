Anarchici | Colosimo Fdi | ' Stato non concede scappatoie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza al direttore del Tirreno, Luciano Tancredi, e al comando di Polizia di Roma, entrambi oggetto della violenza degliche già ieri ha colpito il nostro corpo diplomatico. Non ci stupisce che i seguaci di Alfredo Cospito adottino metodi vicini agli anni di piombo per ottenere la cancellazione del 41 bis al loro capo, ma noi non ci faremo intimidire. Loc'è, sarà forte e non si piegheràndo". Così Chiara, deputato di Fratelli d'Italia.