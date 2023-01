Anarchici | Berrino Fdi | ' nessuna deviazione su sentiero giustizia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Quanto accaduto in queste ore, dalle minacce a giudici e redazione del Tirreno agli incidenti provocati daglia Roma, deve indurre lo Stato a non arretrare di un solo millimetro nei confronti di queste recrudescenze di violenza. Il Governo ha il diritto dovere di compiere il suo operato che consiste nell'applicare la legge e la legge prevede il carcere duro per chi si è reso responsabile di gravi attentati. Per questo anche la posizione di Fratelli d'Italia al riguardo è netta,dal seguire ildella”. Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Gianni, capogruppo in commissionea Palazzo Madama.