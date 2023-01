Anarchici alla ribalta

Leggi su dailynews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) A volte ritornano, riemergono dalle tenebre, resuscitano ricomponendosi come reduci di guerra. La loro lotta ha una storia che affonda le radici nell’Ottocento; nel corso dei decenni, essi hanno sposato varie passioni, tra cui quella per la distruzione, «passione creativa» come la definiva il teorico Bakunin. Loro sono gli, con la ‘A’ cerchiata a L'articolo