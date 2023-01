Anagrafe | riapre la sede in via De Gasperi - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 29 gennaio 2023) Da domani di nuovo operativo lo sportello nella parte est della città. E in piazza Cardinale Niccolò disponibili 90 appuntamenti in ...

Da domani di nuovo operativo lo sportello nella parte est della città. E in piazza Cardinale Niccolò disponibili 90 appuntamenti in ...... all'Francesco Boneri, il più misterioso e geniale tra gli allievi diretti di Caravaggio. ... Nell'anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura Accademia Carraraal pubblico il ...

Anagrafe, riapre la sede in via De Gasperi LA NAZIONE

Riapre l'anagrafe di San Michele: appuntamenti già prenotati fino a marzo L'Arena

Accademia Carrara, riapre la meraviglia a Bergamo The Way Magazine

Rilascio certificati on line a 'soggetti terzi', enti locali potranno ... AltaRimini

Da lunedì riapre al pubblico la delegazione di anagrafe e stato civile ... Comune di Bari

"Al prossimo Consiglio comunale metteremo in discussione una mozione per rivedere le modalità di accesso" affermano i consiglieri comunali di Forza Italia a Nonantola ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...