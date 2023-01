Amici | la verità shock di Giulia Stabile | “Messa da parte e maltrattata dagli insegnanti”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 29 gennaio 2023) Intervistata da Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo, la ballerina diè tornata a parlare della sua infanzia e del bullismo subito, che l’ha molto segnata. E per la prima volta la vincitrice di20, che attualmente è nel cast dei professionisti del talent di Maria De Filippi, ha rivelato che a prendera in giro e maltrattarla non erano solo i compagni, ma anche i professori., l’intervista dia Verissimo: “Anche i professori mi prendevano in giro” Per, il bullismo subito a scuola è stato un vero e proprio incubo. “Oggi non ci sto più male, ma prima dicevo a mamma di cambiare strada. Sono statadae insultata da compagni ...