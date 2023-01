Amici 22 | Todaro assegna un compito a Gianmarco | che sbotta

(Di domenica 29 gennaio 2023) In settimana Raimondohato unall'allievo di22,. Il ragazzoL'articolo proviene da Novella 2000.

22, Raimondosostituisce Samuel con Alessio: il gesto della prof Celentano Alessio Cavaliere deve ringraziare Raimondoper aver avuto la possibilità di entrare nella scuola più ...Una nuova puntata diè pronta ad andare in onda oggi pomeriggio (domenica 29 gennaio) sulla rete ammiraglia ... una voluta dal professore Raimondo, e un'altra da Emmanuel Lo. Ospiti di ...

Todaro assegna un compito impossibile a Gianmarco, lui sbotta e viene difeso dalla Celentano Novella 2000

Amici 2023, spoiler 18° speciale: sfida rimandata per Samu, scintille Celentano-Todaro Blasting News Italia

Amici: Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano, un altro alunno si lamenta RDS 100% Grandi Successi

Amici 22, anticipazioni 18ª puntata: Todaro sostituisce Samuel con Alessio, ospite Alex Blasting News Italia

Gianmarco e Samu in crisi, paura di lasicare Amici: anticipazioni sui due Biccy

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Amici 22 di Maria De Filippi anticipazioni diciottesima puntata domenica 29 gennaio 2023 Raimondo Todaro Alessandra Celentano Gianmarco ...