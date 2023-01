Amici 22 | puntata del 29 01 23 | eliminati Vanessa Bellini e Samuel Antinelli che riceve una bella notizia da Alessandra Celentano

(Di domenica 29 gennaio 2023) E’ appena terminato una nuovo appuntamento con il pomeridiano22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Laha preso il via con la sfida della cantante e allieva Federica Andreani contro Ventidue voluta da Rudy Zerbi. Ad avere la meglio, dopo aver cantato il suo inedito e Rimmel, è stata la Andreani grazie al parere favorevole di Charlie Rapino. Si è poi passati alla consueta gara di ballo, giudicata da Sergio Bernal, e a quella di canto giudicata invece da Alex Britti, Anna Pettinelli e Rocco Hunt. Il primo a esibirsi è statoe Segreto che ha ballato con Giulia Stabile sulle note di Abissale di Tananai, seguito da Wax che ha cantato Diavolo in me. Mattia Zenzola invece ha ballato insieme a Umberto Gaudino, mentre Piccolo G ha intonato Il tempo di morire di Lucio Battisti. Poi è stata la volta di ...

