Amici 22 | Emma Marrone e Stefano De Martino saranno giudici del Serale

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 29 gennaio 2023) Fervono i preparativi per ildi22 che si avvicina al tanto atteso debutto. Il mese di messa in onda sarà come al solito quello di marzo e il meccanismo di gioco resterà intatto. Le squadre dei professori, non a caso, sembrerebbero essere state svelate, così come i primi dueche valuteranno le esibizioni degli allievi. Con grande sorpresa,De, i quali hanno accettato immediatamente la proposta di Maria De Filippi.22:di nuovo insieme In queste ore è spuntato il rumor di Novella 2000 che ha letteralmente fatto esultare gli appassionati di22. Il motivo? Il ritorno di...