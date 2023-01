Leggi su kronic

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’diune non saal web, la vicenda ha dell’incredibile! Vi è mai capitato di essere particolarmente amici di unae di scoprire unche vi mette in seria difficoltà? Sicuramente può capitare di venire anza di un tradimento o di un qualche uno dei due nasconde all’altro, e di non sapere proprio che. Scopre unsuadi amici e non sa: vicenda incredibile (Kronic)Unadi questo ...