(Di domenica 29 gennaio 2023) "Sono arrabbiato, non possiamo prendere gol del genere. Non avevamo mai fatto un primo tempo come quello di oggi - ha detto l'allenatore dellaMaxdopo la sconfitta col Monza - . E non ...

"Sono arrabbiato, non possiamo prendere gol del genere. Non avevamo mai fatto un primo tempo come quello di oggi - ha detto l'allenatore della Juve Maxdopo la sconfitta col Monza - . E non possiamo nemmeno concentrarci solo sull'Europa League. Dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado in questo momento stia fuori. Lavoriamo ...2 Dopo gli anticipi di ieri vinti da Bologna e Salernitana rispettivamente contro Spezia e Lecce , la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite:...

Allegri scuote la Juve: "Serve un esame di coscienza. Chi non è in grado, stia fuori" La Gazzetta dello Sport

PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Siamo la Juve, Allegri scuote tutti" Tutto Napoli

L'Apertura de La Gazzetta dello Sport, Allegri: "Siamo la Juve" Sportitalia

Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Allegri ci crede | 'Siamo la Juve' ” Zazoom Blog

Prime pagine 28 gennaio: Allegri scuote la Juve, su Brozovic ... Calciomercato.com

Tra le tematiche ancora aperte e da risolvere in casa Inter c'è anche il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij. A zero può finire in Premier ...La 20a giornata di Serie A ha regalato a tifosi e appassionati un sabato ricco di spunti interessanti anche in ottica classifica. Nel tardo pomeriggio l’Inter ha vinto in casa della Cremonese grazie a ...