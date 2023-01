Allegri scuote la Juve | ' Dobbiamo salvarci | chi non pensa al campo resta fuori'

(Di domenica 29 gennaio 2023) È unfurente quello che esce dagli spogliatoi dopo la sconfitta dellacontro il Monza , come all'andata: 'Credo che un primo tempo così non l'avessimo mai fatto, questo ci deve far ...

... ma al momento ne abbiamo 23 e dobbiamo essere consapevoli della classifica che abbiamo: servono punti per salvarci, la situazione si è ribaltata - ha aggiunto- . Siamo stati parecchio lenti ..."Sono arrabbiato, non possiamo prendere gol del genere. Non avevamo mai fatto un primo tempo come quello di oggi - ha detto l'allenatore della Juve Maxdopo la sconfitta col Monza - . E non possiamo nemmeno concentrarci solo sull'Europa League. Dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado in questo momento stia fuori. Lavoriamo ...

