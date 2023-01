Allegri scuote la Juve | ' Ci servono i punti per la salvezza Chi non è in grado | stia fuori'

(Di domenica 29 gennaio 2023) "Sono arrabbiato, non possiamo prendere gol del genere. Non avevamo mai fatto un primo tempo come quello di oggi - ha detto l'allenatore dellaMaxdopo la sconfitta col Monza - . E non ...

"Siamo tutti responsabili della prestazione fatta - continua- . Con l'Atalanta è stata particolare, io guardo i dati. In tre partite abbiamo fatto un punto e subito 10 gol. Abbiamo ...2 Dopo gli anticipi di ieri vinti da Bologna e Salernitana rispettivamente contro Spezia e Lecce , la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite:...

Allegri scuote la Juve: "Serve un esame di coscienza. Chi non è in grado, stia fuori" La Gazzetta dello Sport

Serie A - Juventus-Monza 0-2: Ciurria-Mota Carvalho, Palladino fa ... Eurosport IT

Impresa del Monza. Juventus battuta in casa AGI - Agenzia Italia

PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Siamo la Juve, Allegri scuote tutti" Tutto Napoli

L'Apertura de La Gazzetta dello Sport, Allegri: "Siamo la Juve" Sportitalia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Tra le tematiche ancora aperte e da risolvere in casa Inter c'è anche il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij. A zero può finire in Premier ...