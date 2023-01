Allegri | «Ho parlato con Elkann | ma non di rinnovo»

Avete presenti le ultime conferenze diIl tecnico della Juventus quasi si tappa le orecchie ogni volta che si accenna alle ... La giornalista della Gazzetta sul suo canale youtube ha...Nei giorni scorsi, intanto, c'è stato un incontro con Elkann: "Ci siamo visti e abbiamodi come va la squadra, non abbiamo toccato il tema rinnovo - rivelasul colloquio con il ...

Juventus, Allegri: "Pogba e Vlahovic convocati, Chiesa no. Parlato con John Elkann, ma non di rinnovo" la Repubblica

Juventus, Allegri sul rinnovo di contratto: "Ho parlato con John Elkann ma non di questo" TUTTO mercato WEB

Juventus, Allegri: «Pogba e Vlahovic ci sono. Ho parlato con John Elkann, ma non di rinnovo» Corriere della Sera

Calcio: Allegri, ‘ho parlato con John Elkann ma non del rinnovo di contratto’ La Ragione

Allegri: “Abbiamo fatto un bel girone d’andata e abbiamo fatto giocare tanti giovani” MondoNapoli

Su Gazzetta si parla della formazione a partire da De Sciglio. Proprio quest’ultimo, appena rientrato da un lungo stop per infortunio, è il favorito per una maglia da ...Annuncio a sorpresa di Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Juventus e Monza: i tifosi sono ancora increduli.