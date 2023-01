Allegri | «Bisogna accettare i 23 punti in classifica | servono punti che ci portino almeno alla salvezza»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’allenatore della Juventus, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Monza 0-2. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Momento più delicato? “Che sia delicato è normale però noiprendere atto che le cose esterne non ci devono riguardare. Solo un punto nelle ultime tre partite,avere un approccio diverso all’intento della partita. Abbiamo avuto poca reazione, il secondo tempo è stato bello. Alibi e scuse non ce ne sono,rimettere la testa lì con responsabilità.essere consapevoli che la squadra ha unadi 23, dobbiamo fareche ci...