Alice Campello a Verissimo | “Ho avuto 17 trasfusioni di sangue | l’emorragia non si fermava più Ho rischiato che mi togliessero l’utero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Dopo la grande paura, orapuò tirare un sospiro di sollievo e raccontare cos’è successo in sala parto durante la nascita della sua quarta figlia Bella. L’influencer aveva infatti tenuto tutti con il fiato sospeso: sui social aveva annunciato di esser pronta per sottoporsi al cesareo poi per un paio di giorni non si erano più avute sue notizie. “La mamma purtroppo dopo il parto che è andato benissimo, hadelle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto.è forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi”, aveva scritto sui social il 10 gennaio il marito di, Alvaro Morata. Adessoè pronta ad affrontare la vita in modo ...