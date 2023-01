Alfredo Cospito | il medico | “E’ quasi sottopeso | rischia la vita”

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Non cambia idea e non servirebbe trasferirlo da un’altra parte: l’unica soluzione sarebbe quella di toglierlo dal 41-bis”. Angelica Milia è la dottoressa di fiducia die lancia l’allarme sul peggioramento delle sue condizioni di salute, dopo oltre 100 giorni di sciopero della fame. L’anarchico di Pescara non ha nessuna intenzione di interrompere la sua forma di protesta e stando lain carcere. “E’ partito da un indice di massa corporea da obeso e ora stiamo andando verso ilmo questioni irrisolvibili per gli organi – spiega all’Adnkronos la cardiologa Angelica Milia -. L’ho visto l’ultima volta giovedì, ma sono in stretto contatto col collega del carcere. Abbiamo avuto un ulteriore calo del potassio e abbiamo aumentato la ...

Angelica Milia è la dottoressa di fiducia die lancia l'allarme sul peggioramento delle sue condizioni di salute, dopo oltre 100 giorni di sciopero della fame. L'anarchico di Pescara ...'Non cambia idea e non servirebbe trasferirlo da un'altra parte: l'unica soluzione sarebbe quella di toglierlo dal 41 - bis'. Angelica Milia è la dottoressa di fiducia die lancia l'allarme sul peggioramento delle sue condizioni di salute, dopo oltre 100 giorni di sciopero della fame. L'anarchico di Pescara non ha nessuna intenzione di interrompere la ...

Alfredo Cospito, molotov e minacce. Palazzo Chigi avverte: no a patti con chi agisce così Corriere Roma

Palazzo Chigi dopo agli attentati anarchici per Cospito: “Lo Stato non tratta con chi minaccia” Il Fatto Quotidiano

Alfredo Cospito, Palazzo Chigi: "Lo Stato non scende a patti con chi minaccia" Adnkronos

Alfredo Cospito, proiettile in una busta al 'Tirreno' Adnkronos

Democrazia e media, le altre tragedie del “caso Cospito” Domani

Forti con i deboli e deboli con i forti! Per anni lo Stato italiano ha subìto attacchi terroristici che ancora oggi aspettano la verità. Ma quella verità non la sapremo mai perché, chi dovrebbe sputar ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...