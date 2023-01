Alcune monete da 2 euro possono valere tantissimo | scopri quali

Leggi su inews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Esistonoda 2che anche se non antichetanto. Di solito leacquistano valore quando diventano vecchie, ma ci sono casi in cui fanno gola ai collezionisti che si intendono di numismatica pur non essendo di vecchio conio. Una semplice moneta da 2che all’apparenza è identica a tutte L'articolo proviene da Inews24.it.