Al Nassr | gli sceicchi vogliono regalare un altro top player a CR7

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il contratto di Marco Reus con il Borussia Dortmund è in scadenza a giugno e diverse squadre si stanno muovendo per darli una nuova casa....

Cristiano Ronaldo continua a far discutere, 'follia' dell'attaccante portoghese e anche piuttosto costosa: cos'è successoL'avventura di Cristiano Ronaldo all'Al -è iniziata sicuramente in maniera non banale. Il portoghese è sbarcato nel campionato arabo sulla scorta di un contratto faraonico, che non è stato certo l'unico spunto di discussione in queste ...... il 26 marzo , ovvero alla vigilia dell' udienza preliminare nella quale Andrea Agnelli ealtri ... In una di queste due città Cristiano Ronaldo - impegnato ora con la maglia dell' Al -, che ...

C'è un giocatore poco contento dell'arrivo di Ronaldo all'Al-Nassr ... Sport Fanpage

Cristiano Ronaldo resta a secco: Al Nassr eliminato dalla Supercoppa saudita Tuttosport

Ronaldo, la mascotte dell'Al-Nassr lo ammira estasiato: l'emozionante intesa Corriere dello Sport

L'Al Nassr fa sul serio: dopo Cristiano Ronaldo arriva un altro fenomeno Corriere dello Sport

Dall'Arabia: l'Al-Nassr ha ottenuto il sì di Modric per la prossima ... numero-diez.com

Cristiano Ronaldo continua a far discutere, 'follia' dell'attaccante portoghese e anche piuttosto costosa: cos'è successo ...In una di queste due città Cristiano Ronaldo – impegnato ora con la maglia dell’Al-Nassr, che dal 18 marzo al 4 aprile non ... definire i contorni della vicenda e capire come muoversi. Gli avvocati ...