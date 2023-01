Aereo da turismo scomparso sull’Appennino emiliano | ricerche in corso

Leggi su tpi

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sono ancora inledi unda: il velivolo è uscito dai radar in una zona montana tra Reggio Emilia e Modena. Immediatamente le squadre del SocAlpino e Speleologico sono state attivate dall’Aeronautica militare. “C’è brutto tempo, rientro”, ha comunicato via radio alla torre di controllo del vecchio campovolo, l’aeroporto Bonazzi di Reggio Emilia. Poi, più nulla. Del reggiano Ivano Montanari, 61 anni, pensionato, appassionato pilota e aeromodellista, non ci sono notizie dalla tarda mattinata di ieri. Il mezzo era decollato da Campovolo di Reggio Emilia, e ha interrotto le comunicazioni con il centro di controllo del trafficoproprio mentre sorvolava la zona ...