Addio Tom Verlaine | una lotta lunga tutta una vita

(Di domenica 29 gennaio 2023) Se n’è andato anche Tom, a settantatré anni, se n’è andato l’uomo e l’artista che, per dirla con le parole meravigliose della sua ex compagna, la poetessa rocker Patti L'articolo proviene da il manifesto.

La notizia è stata riferita al New York Times dalla figlia, Jesse Paris Smith, frutto dell'unione dicon Patti Smith. L'a Thomas Miller, vero nome, con quello d'arte ispirato al poeta ...... come avrebbe testimoniato un suo biglietto d'. Per fatalità, proprio il giorno della ... Mazes and Monsters, da cui nel 1982 fu tratto Labirinti e mostri, film con un giovaneHanks che ...

Addio a Tom Verlaine (Television) Rockol.it

Addio al chitarrista Tom Verlaine dei Television. Aveva 73 anni Sky Tg24

È morto Tom Verlaine: addio al frontman dei Television e icona del punk La Gazzetta dello Sport

Addio a Tom Verlaine, la voce dei Television IL MONDO - RIVISTA ITALIANA ILLUSTRATA DI POLITICA, ECONOMIA, CULTURA E SOCIETA'

Tom Verlaine, morto il chitarrista fondatore della band punk Television: aveva 73 anni leggo.it

Lutto nel mondo della musica: Tom Verlaine, il chitarrista e cantante diventato famoso come frontman dei Television, è morto a 73 anni dopo "una breve malattia". La notizia è stata riferita al "New Yo ...Tom Verlaine, 73enne chitarrista e cantante della storica band americana Television, è morto dopo una “breve malattia”. Il suo vero nome era Thomas Miller ...