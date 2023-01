Addio Tavecchio | l' uomo delle riforme

ROMA - Dal calcio dell'oratorio a quello del Var, dagli scivoloni dialettici alle intuizioni politiche. Carlo, il più controverso e al tempo stesso nazionalpopolare presidente della Figc, è scomparso ieri mattina all'ospedale di Erba all'età di 79 anni, a causa di improvvise complicazioni polmonari, ...D'accordo su tutto però Carloè stato anche quello che dopo il patetico, vergognoso, umiliante pareggio contro la Svezia e conseguente mancata qualificazione al mondiale, Russia 2018 per la ...

Lutto per il calcio e per gli abitanti di Ponte Lambro: Carlo Tavecchio si è spento a 89 anni all’ospedale di Erba per le conseguenze di una polmonite. Il suo nome era diventato noto a tutti quando ...Innovatore, aprì al Var diede forte impulso a dilettanti e donne. Dopo il flop mondiale di Italia-Svezia si dimise ...