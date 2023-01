“Accoglienza Calorosa | Torneremo Più Forti”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un ritorno che fa tremare la terra: Paul Pogba torna alla Juventus È stata un’esplosione di gioia quella che ha accolto il rientro di Paul Pogba alla Juventus. Dopo sei anni e mezzo, il centrocampista francese è tornato a vestire il bianconero in occasione della partita di campionato contro il Monza, portando con sé lungo infortunio e un’ondata di entusiasmo. La prima convocazione stagionale di Pogba ha fatto tremare i tifosi juventini, con l’ex Manchester United che è tornato a rivestire il bianconero come una meteora, illuminando l’Allianz Stadium con le sue abilità. Emozionato dall’, Pogba ha condiviso sui social una foto con il messaggio: “Sono così felice di essere tornato. Grazie di cuore a tutti i tifosi per lapiù”. Con queste parole, il ...