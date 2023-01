A Napoli è “guerra di sguardi” | tre ragazzini feriti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– “Unadi”. Luigi Riello, procuratore generale della Repubblica di, aveva usato questa frase, l’altro giorno, per spiegare a che livello si sia abbassata la soglia della provocazione, a, per scatenare la violenza tra i giovani, che sempre più spesso escono di casa armati. Basta un nonnulla. “Uno sguardo di troppo”, come scrivono i carabinieri nell’ennesimo bollettino drammatico, fatto di botte e accoltellamenti. Tre, nella notte della movida, nel centro della città. Per fortuna nessuno è grave, ma è noto che quando si tratta di coltelli è solo questione di centimetri. Il primo episodio intorno alle 23, nel quartiere Porto. Un 14enne, mentre era in compagnia di alcuni amici, è stato aggredito da altri suoi coetanei ...